Melody ML est un outil d'IA qui utilise l'apprentissage automatique pour séparer facilement les pistes audio. Avec cet outil, les utilisateurs peuvent automatiquement isoler les voix et générer des stems pour remixer des chansons. Il offre une plate-forme pratique permettant aux utilisateurs de créer un compte et d'accéder à diverses fonctionnalités. Melody ML permet aux utilisateurs de séparer les pistes musicales à l'aide de l'apprentissage automatique, telles que le chant, la batterie, la basse et d'autres instruments. L'outil fournit des informations sur les modèles qu'il utilise, notamment Demucs Extra et une version personnalisée de VR, conçus pour préserver la qualité audio, en particulier les fréquences plus élevées. Il mentionne également que le modèle standard est construit avec Spleeter de Deezer. Les utilisateurs peuvent télécharger des chansons aux formats MP3, WAV, FLAC et OGG/VORBIS, à condition que la taille du fichier ne dépasse pas 100 Mo. Il précise que le téléchargement d’une chanson trop longue ou dans un mauvais format peut entraîner une erreur. Melody ML propose initialement deux chansons gratuites, puis chaque chanson coûte 0,50 $. Les utilisateurs peuvent ajouter des crédits à leur compte pour télécharger plus de chansons, avec différentes options de package disponibles pour le paiement. Le paiement peut être effectué par carte Visa/Débit ou PayPal. L'outil préserve la confidentialité des utilisateurs en n'utilisant pas de suivi/analyse tiers et indique clairement qu'il ne possède pas, ne partage pas et n'assume pas la paternité des chansons téléchargées. Il utilise des cookies mais ne partage pas l'e-mail de l'utilisateur et n'envoie pas de spam. Les utilisateurs sont responsables des droits d'auteur et des aspects juridiques de leurs téléchargements, et les fichiers traités sont disponibles en téléchargement pendant un mois. Melody ML est créé par ZonkoSoft.

Site Web : melody.ml

