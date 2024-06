Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

MapsGPT est un outil basé sur l'IA axé sur la génération de cartes personnalisées avec des emplacements épinglés en fonction des préférences des utilisateurs et des entrées de recherche. Il utilise les technologies présentées par OpenAI et Proxi pour générer ces cartes interactives en quelques secondes. Cet outil couvre un large éventail d'intérêts et de lieux, aidant les utilisateurs à explorer différents environnements, depuis des points d'intérêt spécifiques comme les marchés aux puces ou les lieux de rendez-vous jusqu'aux emplacements géographiques à travers l'Amérique du Nord. Les utilisateurs peuvent également générer des cartes pour des intérêts spécialisés comme les sociétés secrètes à Washington DC, les lieux romantiques pour observer le lever du soleil à San Francisco ou même de mystérieuses librairies indépendantes proposant des trouvailles rares à Portland. De plus, MapsGPT sert d'outil de planification de voyage utile, offrant des fonctionnalités telles que « Lieux à proximité d'une zone », « Explorateur d'historique » et « Recherche Vibe » pour personnaliser votre expérience de voyage. Notamment, après avoir généré une carte, MapsGPT propose aux utilisateurs une copie modifiable de leur carte. Les utilisateurs peuvent se connecter pour revoir des cartes précédemment créées, une fonctionnalité précieuse pour les voyageurs fréquents ou les chercheurs. Il convient de mentionner que MapsGPT, bien que méticuleux dans la recherche de ses données, souligne que ses cartes sont agrégées à partir de données existantes et qu'il est recommandé de vérifier les détails des emplacements avant de planifier des activités ou des voyages.

Site Web : mapsgpt.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Maps GPT. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.