Make your image 3D est un outil basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs de convertir des images 2D en images 3D. Il utilise un modèle d'IA pour extraire la profondeur de l'image et propose deux paramètres de qualité : Small MiDaS v21 et Large MiDaS v21. Il peut être utilisé avec une URL d’image ou un téléchargement de fichier. Il permet également aux utilisateurs de générer un lien partageable ou d'intégrer un code pour l'image, et sur les appareils iOS, il peut être téléchargé manuellement. Cet outil est conçu pour fournir aux utilisateurs un moyen simple d'ajouter des éléments 3D à leurs images.

Site Web : make3d.app

