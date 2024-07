Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Mail.tm est un service de messagerie temporaire gratuit, sécurisé et instantané qui permet aux utilisateurs de créer une adresse e-mail jetable sans aucun engagement ni information personnelle requise. Principales fonctionnalités de Mail.tm : * Sécurité : l'adresse e-mail est protégée par un mot de passe généré aléatoirement, offrant une barrière sécurisée contre les accès non autorisés et les violations potentielles. * Configuration instantanée : les utilisateurs peuvent créer une adresse e-mail temporaire instantanément, sans perdre de temps à s'inscrire, à remplir des formulaires ou à résoudre des captchas. * Livraison rapide : le service est optimisé pour une vitesse de livraison maximale des messages, garantissant une communication transparente et rapide. * Confidentialité : la messagerie temporaire permet aux utilisateurs de communiquer sans exposer leur adresse e-mail personnelle à des menaces potentielles telles que le spam, les robots ou les tentatives de phishing. * Aucun engagement : l'adresse e-mail temporaire peut être utilisée sans aucune obligation ni risque à long terme. Les utilisateurs peuvent simplement supprimer l’adresse lorsqu’ils n’en ont plus besoin. * Fonctionnalités supplémentaires : Mail.tm propose une API pour intégrer le service de messagerie temporaire dans d'autres applications, ainsi qu'un gestionnaire de confidentialité et une section FAQ pour les utilisateurs.

Site Web : mail.tm

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Mail.tm. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.