Maigon AI est un outil d'IA de pointe pour la révision des contrats, conçu pour économiser des milliers d'heures consacrées à la révision manuelle des contrats. Il intègre une technologie d'apprentissage profond pour garantir une précision et une efficacité maximales. Il est utilisé par de grandes entreprises clientes ayant un volume élevé d'accords de traitement de données (DPA) et d'autres types de contrats, tels que des politiques de confidentialité, des accords de non-divulgation (NDA) et des accords de fourniture de produits. Maigon AI propose des modules de révision de contrats spécifiques aux documents et une API indépendante du type de contrat. Il peut examiner les contrats du point de vue du responsable du traitement des données, du sous-traitant, de l'organisation et de la personne concernée. Pour les DPA, il fournit un rapport de conformité instantané avec des clauses extraites, des concepts, des termes, des risques mis en évidence et des recommandations de conformité. Pour les politiques de confidentialité, il fournit un rapport de conformité instantané avec des clauses et des recommandations extraites. Pour les NDA, il fournit un rapport instantané contenant des informations sur la conformité et des clauses extraites. Pour les accords de fourniture de produits, il fournit un rapport instantané contenant des informations et des clauses extraites.

Site Web : maigon.io

