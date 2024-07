Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

MagicSlides est un module complémentaire Google Slide qui utilise l'IA pour créer rapidement et facilement des diapositives de présentation à partir de n'importe quel morceau de texte. Il résume automatiquement le texte et crée des diapositives à partir de celui-ci, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur présentation comme bon leur semble. En moins de deux à trois secondes, les utilisateurs peuvent préparer une présentation professionnelle. MagicSlides est gratuit et ne nécessite aucune information de carte de crédit. Il propose également des modèles personnalisables qui peuvent être utilisés pour créer rapidement des présentations. De plus, les utilisateurs peuvent fournir du texte supplémentaire pour obtenir des présentations plus personnalisées. MagicSlides est facile à utiliser et ne nécessite aucune connaissance technique. C'est un excellent outil pour créer rapidement des présentations professionnelles.

Site Web : magicslides.app

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Magic Slides. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.