Luminance est une plateforme d'IA conçue spécifiquement pour la profession juridique. L'outil s'appuie sur un modèle juridique grand langage (LLM) propriétaire pour automatiser la création, la négociation et l'analyse des contrats. Développée par une équipe d'experts en IA de renommée mondiale et validée par des avocats en exercice, la plateforme Luminance fournit un système d'assistance fiable à toute équipe juridique. Sa fonction principale est d'améliorer l'efficacité en gérant les tâches juridiques courantes, permettant ainsi aux professionnels du droit de se concentrer sur des aspects plus complexes et stratégiques de leur travail. À la différence des solutions d'IA plus larges, Luminance propose une IA de « qualité juridique » adaptée aux besoins et aux exigences du secteur juridique. Ses fonctionnalités complètes et les spécificités juridiques qu’il contient le rendent précieux pour les équipes cherchant à moderniser leurs processus de gestion des contrats grâce à la numérisation et à l’automatisation.

Site Web : luminance.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Luminance. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.