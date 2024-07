LowerEBill est un service basé sur l'IA qui aide les clients à trouver les plans d'électricité les plus adaptés en fonction de leurs données d'utilisation historiques. La plateforme, qui se connecte à plus de 80 % des comptes de services publics au Texas, fournit aux utilisateurs une projection mensuelle approximative de leur facture d'électricité en quelques secondes. La technologie de LowerEBill se distingue par sa capacité non seulement à extraire des données d'utilisation historiques, mais également à modéliser les coûts futurs en fonction des modèles d'utilisation, des tarifs progressifs et d'autres aspects détaillés des divers plans trouvés dans les petits caractères. Le service offre la fonctionnalité permettant de comparer et de choisir facilement parmi plus de 3 000 forfaits, y compris des options de fournisseurs d'énergie au détail (REP) et de courtiers en énergie, ainsi que divers types tels que des forfaits à taux fixe, à taux variable et prépayés. La plateforme est appréciée pour son interface facile à utiliser et son efficacité, avec des fonctionnalités qui permettent des comparaisons équitables et une prise de décision éclairée lorsqu'il s'agit de choisir des plans énergétiques. LowerEBill serait une solution sans stress pour acheter des plans énergétiques, ce qui en fait un outil recommandable pour les résidents du Texas qui cherchent à gérer efficacement leurs plans électriques.

Site Web : lowerebill.com

