Les cours Learn Code The Hard Way constituent le système le plus efficace pour apprendre les bases de la programmation informatique, conçu spécifiquement pour les débutants complets. Les cours ont aidé des millions de personnes chaque année, tout comme vous, du monde entier, de tous âges et de tous niveaux.

Site Web : learncodethehardway.org

