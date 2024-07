Layman Law est un outil d'IA juridique conçu pour aider les professionnels à comprendre rapidement et facilement un langage juridique complexe. Il simplifie les documents juridiques, permettant aux utilisateurs de comprendre plus facilement les moindres détails des contrats sans avoir besoin de frais juridiques coûteux. L'outil offre une gamme de fonctionnalités pour soutenir cet objectif. Les professionnels peuvent télécharger des PDF et recevoir des réponses à un jargon juridique complexe, leur permettant ainsi de naviguer facilement dans les documents. Layman Law comprend également une extension de navigateur, permettant aux utilisateurs d'accéder à la clarté juridique sur n'importe quel terme juridique, dans n'importe quelle langue, quel que soit l'endroit où ils se trouvent en ligne. L'extension agit comme un partenaire de lecture, décodant instantanément le jargon juridique complexe et apportant de la clarté. Si les utilisateurs tombent sur une clause juridique déroutante, ils peuvent simplement la déposer dans le convertisseur de Layman Law, qui en expliquera instantanément la signification. De plus, les professionnels peuvent engager des conversations sur leurs documents juridiques avec Layman Law, obtenant ainsi des réponses à toutes leurs questions. Layman Law propose plusieurs plans tarifaires, dont une option gratuite et des options d'abonnement mensuel et annuel avec divers avantages tels que des limites de conversion, des téléchargements de lecteurs et des capacités de stockage. Dans l'ensemble, Layman Law simplifie le langage juridique, le rendant accessible et facile à comprendre pour les professionnels, leur permettant ainsi d'économiser du temps, des coûts et une confusion potentielle lorsqu'ils traitent des documents juridiques.

Site Web : layman.law

