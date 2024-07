Latte Social est un outil de montage vidéo basé sur l'IA conçu pour les créateurs et les entreprises. Il facilite la création de vidéos courtes et attrayantes optimisées pour les plateformes de médias sociaux. Les fonctionnalités clés incluent des sous-titres animés dans une variété de styles qui aident à conserver l'engagement du spectateur et à correspondre à l'esthétique de la marque. En outre, il a la capacité de transformer du contenu long comme des webinaires et des didacticiels en petits clips adaptés aux médias sociaux. Les utilisateurs peuvent facilement réutiliser le contenu pour différentes plates-formes telles que TikTok, YouTube Shorts et Instagram Reels, économisant ainsi des heures de montage manuel. Une autre fonctionnalité notable est l'outil de génération vidéo alimenté par l'IA de Latte Social. Il permet aux utilisateurs de convertir des scripts, des articles de blog ou des invites de texte courtes en vidéos attrayantes, éliminant ainsi le besoin d'édition manuelle. Les vidéos peuvent être personnalisées avec une gamme de voix IA, de styles visuels et de musique de fond. Avec la prise en charge de plus de 30 langues, cet outil garantit qu'une large base de contenu vidéo peut être édité et sous-titré. Pour protéger la confidentialité des utilisateurs et la protection des données, tout le contenu téléchargé est crypté et stocké en toute sécurité. Une période d'essai et des plans d'abonnement sont disponibles pour les utilisateurs souhaitant explorer ou accéder pleinement aux fonctionnalités.

Site Web : latte.social

