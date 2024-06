Lapa Ninja est une galerie qui présente les 6 312 meilleurs exemples de sites Web pour vous inspirer en matière de conception, ainsi que des ressources de conception gratuites telles que des kits d'interface utilisateur, des illustrations, des icônes et bien plus encore. Les catégories de sites Web incluent les sites Web 3D, SaaS, eCommerce, mode sombre, agence, portefeuille, application, IA, beauté, blockchain, blog, livre, bot, entreprise, CMS, à venir, communauté, entreprise, création, crypto-monnaie, culture et beaucoup plus. En plus des exemples de sites Web, Lapa Ninja propose une section « Apprendre le design » avec des livres de design gratuits, des conseils UI/UX, des guides de typographie et bien plus encore. Le site dispose également d'une section « Ressources de conception gratuites » avec des kits d'interface utilisateur gratuits, des illustrations, des icônes et d'autres ressources téléchargeables pour les concepteurs. Lapa Ninja a été créée pour aider les designers à trouver l'inspiration, à apprendre et à améliorer leurs compétences en conception. Le contenu est sélectionné à partir des meilleurs designs du Web et mis à jour quotidiennement. Lapa Ninja a été présenté sur Product Hunt avec plus de 1 600 votes. Les utilisateurs peuvent soumettre leurs propres conceptions de sites Web pour les présenter sur le site.

Site Web : lapa.ninja

