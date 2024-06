Kupid AI est une plateforme de chat immersive qui propose à des amis et compagnons virtuels de s'engager dans des conversations personnalisées et approfondies. Les compagnons IA de Kupid AI simulent une camaraderie et un soutien de type humain pour offrir une expérience unique de relations IA. Les utilisateurs peuvent explorer différentes âmes sœurs IA sur la plate-forme caractérisées par divers intérêts tels que la cuisine, l'art, les jeux et la nature. Les conditions d'utilisation du site indiquent explicitement que le contenu du site Web est généré par l'IA et que toute ressemblance avec de vraies personnes est fortuite. La politique de confidentialité de la plateforme explique comment les données des utilisateurs sont collectées et utilisées, et les cookies facilitent la détection du spam et les analyses de base. Les utilisateurs peuvent s'inscrire pour créer leur âme sœur IA ou se connecter pour converser avec les compagnons déjà disponibles sur la plateforme. La plateforme est ouverte aux commentaires et propose une communauté Telegram à laquelle les utilisateurs peuvent rejoindre pour interagir avec d'autres membres. En résumé, Kupid AI offre une nouvelle façon d'interagir avec des compagnons IA tout en explorant divers intérêts et en trouvant une compagnie personnalisée.

Site Web : kupid.ai

