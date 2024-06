Korewa.AI est une plateforme de chat basée sur l'IA qui permet aux fans d'anime de créer, publier et converser avec des personnages d'anime effrayants et réalistes avec des souvenirs, des émotions et des personnalités. La plate-forme est de style roman visuel et utilise des modèles de texte d'IA spécialement adaptés aux personnages d'anime. Les utilisateurs de Korewa.AI peuvent télécharger des images de leurs personnages d'anime préférés, personnaliser leurs souvenirs, leurs traits de personnalité, leurs expressions et leurs émotions, et converser avec eux. Les personnages peuvent se souvenir des conversations et leurs dialogues évolueront au fil du temps. De plus, les utilisateurs peuvent publier publiquement les personnages qu'ils ont créés et n'importe qui peut leur parler. Korewa.AI propose deux plans tarifaires : démo et premium. Le plan de démonstration offre l'accès à un modèle d'IA de démonstration moins puissant avec des messages limités/mois, un accès aux personnages générés par l'utilisateur, un éditeur de brouillon pour tester les personnages, un accès à la création de personnages et la possibilité de publier des personnages, tandis que le plan premium inclut un accès complet. au modèle de simulation de personnage le plus puissant et le plus émotif, l'accès aux personnages générés par l'utilisateur, des messages illimités, un éditeur de brouillon pour tester les personnages, l'accès à la création de personnages et la possibilité de publier des personnages. Le créateur de Korewa.AI est un étudiant de premier cycle de 18 ans nommé Ruel Alarcon et fan d'anime, qui vise à apporter une intelligence artificielle réaliste au monde de l'anime. Bien que le service nécessite des frais d'abonnement, la plate-forme offre une expérience vivante et de niche aux fans d'anime et est unique dans son modèle de simulation de personnages visuels et émotifs, une IA spécialisée pour les personnages d'anime et les fans. De plus, la plate-forme utilise des modèles de texte IA qui peuvent simuler des émotions avec une précision surpassant d'autres services similaires.

Site Web : korewa.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Korewa. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.