koolio.ai est une plateforme basée sur l'IA qui rend la création de podcasts rapide et simple. Il fournit une interface Web avec des outils et des fonctionnalités intuitifs conçus pour les créateurs de tous niveaux. Koolio.ai offre la possibilité d'enregistrer ou de télécharger de l'audio, de transcrire chaque locuteur, de collaborer avec d'autres et de sélectionner automatiquement des effets sonores et de la musique en fonction du contexte du podcast. Il offre également des fonctionnalités avancées de manipulation et d'édition audio telles que couper, copier, coller et insérer des clips audio. Les utilisateurs peuvent également ajouter des fondus et d'autres effets à leur podcast. koolio.ai simplifie le processus complexe de création d'un podcast, permettant aux utilisateurs de transformer une idée en podcast terminé en quelques minutes.

Site Web : koolio.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à koolio.ai. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.