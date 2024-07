Keyframes Studio est une plateforme d'édition vidéo en ligne tout-en-un spécialisée dans la création de vidéos spécifiquement adaptées aux médias sociaux. Il élimine le besoin de recherches fastidieuses sur les proportions et les logiciels de montage vidéo lourds, offrant une solution intuitive et efficace aux créateurs de contenu. La plateforme utilise la technologie d'IA pour simplifier le processus de création vidéo et fournit une variété de fonctionnalités pour améliorer la qualité et l'engagement des vidéos. Avec Keyframes Studio, les utilisateurs peuvent facilement réutiliser leur contenu existant en quelques clics. La plateforme propose la création automatique d'images clés et des sous-titres accrocheurs alimentés par des algorithmes d'IA. Il intègre également une bibliothèque d'images, de vidéos et de sons viraux pour ajouter des éléments supplémentaires et améliorer l'attrait visuel des vidéos. La collaboration se fait sans effort grâce à la plateforme, car elle permet aux utilisateurs d'inviter les membres de leur équipe à travailler ensemble sur des projets. L'espace de travail prend en charge un nombre illimité de projets et offre la possibilité de sauvegarder le travail et de le poursuivre ultérieurement. De plus, Keyframes Studio propose une fonctionnalité de kit de marque, permettant aux agences numériques de rationaliser leurs efforts de branding. Le processus d'édition est rendu simple et accessible aux utilisateurs de tous niveaux d'expérience. Keyframes Studio fournit un éditeur facile à utiliser avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement, le découpage, le recadrage, le zoom et l'aperçu en direct. Il prend en charge la génération automatique de sous-titres dans plusieurs langues et propose des options pour mettre en évidence les mots à la manière d'un karaoké. Que les utilisateurs soient des créateurs de contenu, des agences numériques ou des particuliers cherchant à créer des vidéos, Keyframes Studio propose une solution complète qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité optimisées pour les plateformes de médias sociaux.

Site Web : keyframes.studio

