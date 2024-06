KamTape est une communauté de partage de vidéos qui ramène ce que vous aimiez sur YouTube dans les années 2000. Vous pouvez regarder et partager des vidéos originales dans le monde entier grâce à une expérience Web qui fonctionne sur la plupart des navigateurs connus via Javascript ou Flash. Tout le monde peut regarder des vidéos sur KamTape.com. Les gens peuvent voir des récits de première main sur l’actualité, trouver des vidéos sur leurs passe-temps et intérêts, et découvrir ce qui est original et inhabituel. Alors que de plus en plus de personnes capturent des moments spéciaux en vidéo, KamTape permet à un large éventail de personnes sur Internet de partager à quoi ressemble leur monde et de ramener ce qu'il était autrefois.

Site Web : kamtape.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à KamTape. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.