JobtitlesAI est un système basé sur l'IA conçu pour rationaliser et automatiser la classification des titres d'emploi. Il fonctionne en catégorisant les titres d'emploi en deux grands groupes, à savoir le domaine (tel que les ventes, la finance, l'informatique) et le poste (y compris cadre, gestion, assistant). Cette distinction aide les entités à automatiser leur qualification de leads et à prioriser efficacement les profils. En dehors de cela, il peut être utilisé pour nettoyer votre système de gestion de la relation client (CRM) et organiser les offres d'emploi. L'une des fonctionnalités clés de JobtitlesAI est son API d'apprentissage automatique, capable de comprendre et de trier une variété de titres de poste. Cet outil met en évidence le potentiel de l'IA et du machine learning pour traiter les données liées aux ressources humaines plus efficacement que les filtres et formules traditionnels. Les utilisateurs peuvent facilement appliquer JobtitlesAI à l'aide de la fonction « IMPORTDATA() » pour catégoriser les titres de poste dans des feuilles de calcul. Il propose également une extension pour les utilisateurs de HubSpot leur permettant de qualifier l'ensemble de leur CRM en un seul clic. De plus, les utilisateurs peuvent télécharger un fichier CSV avec une colonne de titre de poste et récupérer un fichier qualifié. JobtitlesAI prend en charge plusieurs langues et est conforme au RGPD, garantissant que les données des utilisateurs sont complètement anonymisées.

Site Web : jobtitlesai.com

