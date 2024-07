JackRabbit Ops est un logiciel de documentation d'IA qui aide les entreprises à créer et à gérer efficacement la documentation de leurs processus. Il est alimenté par une intelligence artificielle qui génère rapidement et précisément une documentation sur les processus en seulement 24 heures. Avec JackRabbit Ops, les entreprises peuvent ajouter des données à partir de modèles, importer, vidéo et discuter pour créer des processus qui entraînent l'IA. L’IA fournit ensuite des réponses aux questions étayées par les processus métiers. De plus, les processus générés par l’IA sont facilement révisés et mis à jour pour créer des réponses parfaites. Sans carte de crédit requise et sans fioritures, les entreprises peuvent commencer à utiliser JackRabbit Ops dès aujourd'hui pour rationaliser la documentation de leurs processus et se concentrer sur l'action.

Site Web : jackrabbitops.com

