IsItWP est une ressource en ligne gratuite conçue pour aider les utilisateurs à créer de meilleurs sites Web WordPress. Il propose des outils tels qu'un détecteur de thème WordPress, un test de vitesse et un scanner de sécurité. De plus, le site propose des didacticiels, des critiques de thèmes, de plugins et de services d'hébergement, ainsi que des guides sur la façon de créer un blog, de créer un site Web, etc.

Site Web : isitwp.com

