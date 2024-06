IrisVR, qui fait partie de The Wild, est une marque leader en matière de révision de conception immersive et de collaboration en réalité virtuelle. Produit phare d'IrisVR, Prospect est utilisé par les équipes BIM et VDC, les sociétés de conception et les ingénieurs qui coordonnent les modèles 3D et mettent en œuvre les processus de conception et de construction. Étant donné qu'IrisVR s'intègre directement à Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp et d'autres outils 3D, vous pouvez créer instantanément une expérience VR immersive qui vous permet de présenter aux clients et de travailler plus efficacement avec votre équipe. IrisVR fonctionne avec les casques Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift et Windows MR. IrisVR propose un essai gratuit de 14 jours, que vous pouvez démarrer sur www.irisvr.com.

Site Web : irisvr.com

