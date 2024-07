IntelliPPT est un outil de synthèse en ligne qui utilise l'intelligence artificielle pour condenser de longs articles, textes, paragraphes, PDF et autres types de documents. Il ne s'agit pas seulement d'un simplificateur de texte, mais également d'un générateur de résumés adapté à diverses applications allant de l'étude d'articles académiques, de rapports de recherche, d'e-mails professionnels aux livres techniques et blancs. L'outil fonctionne en décomposant et en raccourcissant les phrases complexes, permettant ainsi de parcourir le contenu plus efficacement. De plus, IntelliPPT est utile pour créer automatiquement des points de synthèse et transformer des documents en présentations PowerPoint. Sa fonction de conversion vise à simplifier le travail des présentateurs et à augmenter leur efficacité en réduisant le temps passé à parcourir les documents et à créer des présentations. L'outil est également doté d'une fonctionnalité permettant de mettre automatiquement en évidence les points importants dans les textes afin de guider la mise au point. La plate-forme offre une assistance aux utilisateurs et les nouveaux utilisateurs se voient proposer un certain nombre de résumés gratuits générés par l'IA lors de leur inscription.

Site Web : intellippt.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à IntelliPPT. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.