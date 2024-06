Instant Singer est un outil basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs de devenir chanteur en seulement deux minutes. Avec cet outil, les utilisateurs peuvent cloner leur propre voix gratuitement et remplacer sans effort la voix de n'importe quel chanteur par la leur en cliquant simplement sur un bouton. Il offre une sélection de voix parmi lesquelles choisir et les utilisateurs peuvent facilement les échanger dans n'importe quelle chanson de leur choix. Le processus d'utilisation d'Instant Singer ne prend que deux minutes, ce qui le rend rapide et efficace. Les utilisateurs ont la possibilité de s'enregistrer en chantant la chanson « Twinkle, Twinkle, Little Star » ou de convertir n'importe quelle chanson de leur choix en collant son lien YouTube. L'outil promet de fournir des résultats de haute qualité et propose un essai gratuit, permettant aux utilisateurs d'essayer quatre échantillons convertis avant de s'engager dans des options payantes. Instant Singer propose différents plans tarifaires, y compris un pack de démarrage qui offre le clonage vocal et quatre échantillons gratuits. . Pour les utilisateurs recherchant des fonctionnalités et des conversions supplémentaires, le Lite Pack est disponible à l'achat à 1,99 $ par crédit, offrant deux crédits par conversion. Le Pro Pack offre huit crédits par conversion à un taux réduit de 1,49 $ par crédit. Le support client est disponible via la plateforme Discord. Pour résumer, Instant Singer est un outil basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs de cloner leur voix et de remplacer de manière transparente les voix de n'importe quelle chanson par la leur. Il propose différentes options de tarification, offre une expérience rapide et conviviale et promet des résultats de haute qualité.

Site Web : instantsinger.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Instant Singer. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.