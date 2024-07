« Infographic Ninja » d'Outline Ninja est un outil de génération d'infographies automatisé alimenté par l'IA. Il est conçu pour offrir aux utilisateurs la possibilité de convertir rapidement et facilement des mots-clés dans un format infographique, permettant ainsi une compréhension et un partage plus faciles des informations. L'outil nécessite initialement de fournir un mot-clé et un titre, puis utilise l'IA pour générer le reste des informations. La démo offre un aperçu des fonctionnalités et des capacités de l'outil, et les utilisateurs peuvent s'abonner pour débloquer la version complète. Des options d'accessibilité sont également disponibles, telles que la taille du texte, la couleur, le contraste et la taille du curseur réglables. Outline Ninja fournit les conditions générales d'utilisation et une politique de confidentialité, garantissant la protection des données des utilisateurs.

Site Web : outline.ninja

