Infer est une plateforme d'analyse de machine learning (ML) de bout en bout qui révolutionne la relation entre ML et SQL. Il propose une approche innovante, appelée SQL-inf, qui simplifie les tâches d'analyse complexes tout en préservant la précision. Avec Infer, les analystes peuvent facilement résoudre les problèmes commerciaux en utilisant ses puissantes commandes SQL. L'une des fonctionnalités clés d'Infer est l'IA Coworker, qui agit comme un assistant analytique personnel. Coworker AI fournit des visualisations et des informations automatisées, tirant parti de l'intelligence artificielle (IA) pour guider les analystes vers des récits de données pertinents. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps et améliore l’efficacité analytique. Infer offre également une fonctionnalité de narration, permettant aux analystes de transformer les données en récits engageants. En allant au-delà des chiffres de base, cette fonctionnalité rend les informations plus compréhensibles et exploitables, captivant ainsi le public. De plus, Infer permet l'opérationnalisation des analyses grâce à l'automatisation et à la planification des tâches. Les analystes peuvent facilement intégrer leurs informations basées sur les données dans leurs opérations quotidiennes, garantissant ainsi que ces informations sont toujours opportunes et pertinentes. En termes de cas d'utilisation, Infer prend en charge un large éventail d'applications, notamment l'analyse du taux de désabonnement, l'analyse de texte, la segmentation des clients, la notation des prospects, la prévision de la demande, la recherche de similarité des utilisateurs, l'analyse de la valeur à vie, l'analyse des produits, l'analyse marketing, l'analyse des conversions, l'analyse de la fraude, et la notation de crédit. De plus, Infer s'intègre de manière transparente à diverses sources de données, permettant aux analystes de relier et de consolider les données en un seul endroit. Cela garantit que toutes les informations sont à jour et prêtes à être analysées. Dans l'ensemble, Infer fournit aux analystes des super pouvoirs, leur permettant de trouver des informations, de faire des prédictions, d'identifier des modèles et de résoudre efficacement les problèmes commerciaux, sans avoir besoin de diplômes avancés en ML.

Site Web : getinfer.io

