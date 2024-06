ImagetoCartoon est un dessinateur d'IA en ligne qui convertit votre visage en style dessin animé ou anime. Il est alimenté par la dernière technologie de dessin animé IA et peut convertir une image en dessin animé en quelques secondes. Son utilisation est gratuite et ne nécessite aucun compte ni paiement. Le caricaturiste IA propose une gamme de plus de 50 effets et peut créer des avatars, des personnages et des émojis de dessins animés. Il fournit également une assistance 24h/24 et 7j/7 et aucune des images n'est stockée dans le système. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application Cartoonize pour mobile et Mac pour éditer et transformer des selfies en dessins animés. ImagetoCartoon est également compatible avec Image to Sketch, Image to Caricature et d'autres outils de dessins animés. Son utilisation est sûre et sécurisée, sans paiement ni stockage d'images. Toutes les images seront effacées dans les 3 heures.

Site Web : imagetocartoon.com

