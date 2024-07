Image AI est un ensemble d'outils basés sur l'IA conçus pour générer différents types d'images et de contenu visuel. Il propose des générateurs pour créer des personnages RPG, des cartes, des PNJ, des personnages d'anime, des dessins animés et bien plus encore. L'ensemble d'outils s'étend aux générateurs d'images spécifiques pour les illustrations, les portraits de visage et les conversions de texte en image, pour n'en nommer que quelques-uns. Il peut créer à la fois des représentations réalistes et des images sur le thème fantastique, ce qui le rend utile pour une gamme d'applications allant de la conception de jeux à l'art numérique. En plus des outils de création, Image AI fournit des utilitaires d'amélioration d'image qui peuvent mettre à niveau, restaurer et améliorer les images, ainsi que personnaliser les arrière-plans des images. Des utilitaires de génération de texte pour l'histoire des personnages sont également inclus. Pour les utilisateurs souhaitant interagir et expérimenter l’outil, il propose des pages à colorier interactives. Dans l’ensemble, Image AI est destiné à donner vie à des visuels captivants sur une gamme de sujets grâce à la puissance de l’IA générative.

Site Web : imageai.app

