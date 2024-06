Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

IcoMoon génère des packs d'icônes depuis sa sortie en novembre 2011. C'était le premier outil permettant de générer des polices d'icônes personnalisées. Aujourd'hui, les capacités d'IcoMoon se sont étendues bien au-delà des polices d'icônes. IcoMoon s'efforce de créer et de fournir le meilleur outil d'iconographie et de gestion d'icônes pour les perfectionnistes. La bibliothèque d'icônes d'IcoMoon présente certains des meilleurs jeux d'icônes disponibles. Toutes ces icônes sont fabriquées à la main et ajustées en pixels. L'application IcoMoon vous permet de créer et d'utiliser vos propres packs d'icônes dans de nombreux formats différents, notamment SVG, Polymer, PDF, XAML, CSH, police d'icônes avec ligatures ou de bons vieux sprites PNG/CSS.

Site Web : icomoon.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à IcoMoon. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.