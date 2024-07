HookGen est une application Web conçue pour aider les producteurs de musique et les auteurs-compositeurs à générer de nouvelles accroches et mélodies musicales à l'aide de l'intelligence artificielle. Il peut créer une toute nouvelle chanson originale en utilisant le piano, ainsi que la batterie, les cordes, les cuivres, la guitare et la basse d'ici fin 2019. HookGen est gratuit et libre de droits, les utilisateurs ont donc la possibilité de télécharger le fichier MIDI et de l'utiliser dans n'importe quelle station de travail audio numérique (DAW). Il enregistre également la durée pendant laquelle les utilisateurs écoutent une chanson, les parties qu'ils écoutent et le moment où ils appuient sur le bouton de génération. Ces informations sont utilisées pour alimenter l'IA, qui apprend à produire de meilleures chansons à chaque fois que quelqu'un visite et interagit avec l'application. HookGen ne peut être utilisé que sur un ordinateur de bureau ou un Mac, et les utilisateurs sont encouragés à partager leurs chansons générées pour aider à développer et améliorer le moteur d'IA. Il a été créé par Peter CV et le site Web #1 Programming Books, et constitue un exemple de la façon dont l'IA peut être utilisée pour être créatif et produire une nouvelle musique originale.

Site Web : hookgen.com

