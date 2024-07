Hairgen.ai est un outil basé sur l'IA qui vise à révolutionner le processus d'anticipation des résultats des chirurgies de greffe de cheveux FUE/FUT. Les utilisateurs peuvent télécharger une photo et l'outil générera un aperçu photoréaliste de leur apparence post-opératoire pour faciliter la prise de décision. Cela peut entraîner une augmentation des conversions pour les cliniques, améliorer le trafic sur le site Web et renforcer le prestige de l'utilisation d'une technologie de pointe. L'outil est conçu pour être facile à utiliser ; les utilisateurs téléchargent simplement la photo du patient, dessinent la zone générale de rajout de cheveux et obtiennent un rendu photoréaliste en moins de 30 secondes. L'outil offre également une flexibilité avec une couleur, une racine des cheveux et une longueur réglables pour s'aligner sur les préférences du patient. Ses fonctionnalités incluent l'accessibilité au cloud, le libre-service, la capacité de permettre le téléchargement direct par les patients sur les sites Web des cliniques et la possibilité d'être intégré en tant qu'application autonome ou sur un site Web externe. Cela signifie qu’aucun équipement ou installation spécial n’est requis. Les rendus sont rapides, l'outil étant tolérant aux photos moins idéales pour la simulation. Bien que les simulations soient conçues pour refléter des résultats réalistes, Hairgen.ai souligne que les images générées ne doivent pas être interprétées comme une garantie, mais plutôt comme une gamme de résultats visuels potentiels après la greffe. La confidentialité des patients est strictement préservée avec des données non partagées avec des tiers et une option de suppression automatique des données des patients sur une base continue. De plus, les cliniques peuvent exploiter l'outil en tant que solution en marque blanche, en ajoutant une personnalisation pour répondre à leurs besoins marketing uniques. Dans l’ensemble, Hairgen.ai est un outil puissant qui utilise les capacités de l’IA pour augmenter l’engagement et les conversions pour les cliniques de greffe de cheveux en fournissant des résultats visuels possibles.

Site Web : hairgen.ai

