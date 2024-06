Considérez GSAP comme le couteau suisse de l'animation... mais en mieux. Il anime tout ce que JavaScript peut toucher (propriétés CSS, objets de bibliothèque de canevas, SVG, objets génériques, etc.) et résout d'innombrables incohérences du navigateur, le tout à une vitesse fulgurante (jusqu'à 20 fois plus rapide que jQuery), y compris l'accélération automatique des transformations par GPU. Voir https://gsap.com/why-gsap/ pour plus de détails. La plupart des autres bibliothèques animent uniquement les propriétés CSS. De plus, leurs capacités de séquençage et leurs contrôles d’exécution ne sont rien en comparaison. En termes simples, GSAP est la bibliothèque d'animation hautes performances la plus robuste de la planète, c'est probablement la raison pour laquelle tous les principaux réseaux publicitaires l'excluent des calculs de taille de fichier et l'hébergent sur leurs CDN. Contrairement aux frameworks monolithiques qui dictent la manière dont vous structurez vos applications, GSAP est totalement flexible ; saupoudrez-le où vous voulez.

Site Web : gsap.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à GreenSock Animation Platform. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.