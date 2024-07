Gramara est un vérificateur de grammaire basé sur l'IA qui aide les utilisateurs à écrire avec fluidité et clarté. Il peut être utilisé pour améliorer la grammaire, la diction et le style et est disponible en plusieurs langues. Gramara peut être utilisé pour mettre automatiquement en surbrillance les mots incorrects ou gênants et traduire un anglais médiocre en phrases plus fluides et naturelles. Il permet même aux utilisateurs de choisir leur style d’écriture et leur ton de voix et de traduire des phrases corrigées dans leur langue maternelle. Gramara est gratuit et propose des conditions d'utilisation et une politique de confidentialité. Il est fabriqué au Canada par Vectica Systems Ltd.

Site Web : gramara.com

