GPT for Slides est un outil basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs de développer rapidement des présentations à partir de texte. Il peut être utilisé comme module complémentaire Google Slide ou comme application Web autonome. L'outil fonctionne en résumant et en transformant le contenu, avec la possibilité de saisir une gamme de types d'informations, notamment des sujets généraux, du texte, des URL Youtube ou des PDF pour générer une présentation organisée. Les utilisateurs ont la possibilité d'influencer la longueur de leur sortie en spécifiant le nombre de diapositives. L'outil peut également incorporer des images dans chaque diapositive pour un attrait visuel plus convaincant. GPT for Slides prend en charge une multitude de langues et s'intègre à Wikipédia pour extraire des informations pour les présentations. Il permet également la conversion d'URL en présentations et peut créer des graphiques à partir de texte. La facilité d'utilisation est un point central, car l'ensemble du processus de création d'une présentation à partir d'un texte volumineux ou d'un sujet peut être réalisé en quelques minutes. Une fois une présentation générée, les utilisateurs peuvent facilement choisir de la télécharger sous forme de fichier PPTX. L'outil peut être installé à partir de Google Workspace Marketplace, avec les autorisations requises pour l'accès.

Site Web : gptforslides.app

