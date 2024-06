Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Une marque de style de vie moderne, offrant des conseils de pointe en matière de bien-être prodigués par des médecins et des experts, des recommandations de voyage vérifiées et une boutique de beauté épurée et de mode intemporelle. Les principaux sujets abordés sont la beauté, la nourriture et la maison, le style, les voyages et le bien-être. Gwyneth Paltrow, actrice, chanteuse et écrivaine culinaire américaine.

Site Web : goop.com

