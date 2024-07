Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

GliaStudio est une plateforme vidéo automatisée qui permet aux équipes de diffuser du contenu avec de courtes vidéos. Il utilise la technologie de l'IA pour transformer des articles en vidéos en quelques minutes. Il propose un résumé automatique du texte pour condenser un texte long en courts résumés, de nombreuses ressources multimédias à visualiser avec divers ressources multimédias, ainsi que des thèmes et fonctionnalités de marque à personnaliser pour une image de marque cohérente. GliaStudio permet également aux utilisateurs de libérer 50 % du temps des créateurs de contenu afin qu'ils puissent s'engager dans un travail plus qualitatif. Avec GliaStudio, les équipes peuvent générer des vidéos à partir de contenu d'actualité, de publications sociales, d'événements sportifs en direct et de données statistiques en quelques minutes et multiplier par 10 le volume de production vidéo. GliaStudio bénéficie de la confiance d'éditeurs influents tels que Tiktok, KKBOX, YOUKU, PIXNET, Business NEXT et ZHIBO. Il donne également accès gratuitement à des ressources multimédias de haute qualité.

Site Web : gliacloud.com

