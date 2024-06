Glasses Gone est un outil d'IA conçu pour la retouche de photos de portraits, se concentrant spécifiquement sur le retrait des lunettes ou des lunettes du visage du sujet. En tirant parti de la technologie de l’IA, l’outil promet un retrait rapide et efficace des lunettes en quelques minutes seulement. Pour obtenir des résultats optimaux, il est conseillé aux utilisateurs de télécharger des photos de portrait où les sujets regardent droit devant eux, car cela améliorera la précision du processus de retrait des lunettes. Il est également recommandé de sélectionner des photos dont les couleurs du cadre sont simples et bien définies pour de meilleures performances. Cependant, veuillez noter que les cadres clairs ou à motifs peuvent ne pas donner des résultats satisfaisants. L'outil fournit une option de recadrage de forme carrée, permettant aux utilisateurs d'ajuster et de déplacer la zone de recadrage après avoir téléchargé leurs images pour garantir que le résultat final est au format carré. Concernant le retrait des lunettes, Glasses Gone prétend offrir une garantie de remboursement si les utilisateurs trouvent le résultat insatisfaisant. Pour améliorer encore la qualité des images retouchées, l'outil suggère d'utiliser des outils gratuits complémentaires, tels que clipdrop, pour nettoyer les artefacts restants. Glasses Gone est un service fourni par GLASSES.GONE et est soumis à leurs conditions d'utilisation et à leur politique de confidentialité. .

Site Web : glassesgone.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Glasses Gone. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.