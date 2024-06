Getfloorplan est un service basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs de créer rapidement et facilement des plans d'étage détaillés en 2D et 3D, ainsi que des visites virtuelles à 360°. Grâce à Getfloorplan, les utilisateurs peuvent télécharger un plan ou un croquis en une minute seulement, et l'IA s'occupe du reste. Avec Getfloorplan, les utilisateurs peuvent s’attendre à un pack complet de matériaux de haute qualité en seulement une demi-heure, à un prix abordable. Le service est conçu pour être simple à utiliser, avec un widget disponible sur tous les appareils et des outils pour faire pivoter, rechercher et parcourir le plan. Getfloorplan propose également une automatisation économique pour maintenir les prix bas et un traitement rapide jusqu'à 1 000 rendus par jour. Les clients signalent une augmentation jusqu'à 30 % des appels lorsqu'ils utilisent des plans d'étage 2D, 3D et des visites virtuelles de Getfloorplan. Les avis des clients confirment le temps et l'argent économisés ainsi que la haute qualité des matériaux.

Site Web : getfloorplan.com

