La couverture du Georgia Asian Times va au-delà de l'actualité communautaire et locale pour présenter des articles sur la finance, la santé, les modes de vie, l'alimentation, les arts, le divertissement et les événements. Georgia Asian Times célèbre les réalisations des communautés asiatiques et des entreprises en Géorgie et favorise un pont culturel entre les différentes communautés asiatiques desservies par le journal.

Site Web : gasiantimes.com

