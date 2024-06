Functionize propose une plate-forme de test intelligente qui intègre des technologies d'IA et d'apprentissage automatique pour automatiser le processus fastidieux de test des logiciels. Nous travaillons avec des équipes de toutes tailles et de toutes compétences pour améliorer la création de tests, éliminer les défauts des tests et accélérer les versions grâce à des tests à échelle élastique dans le cloud. En adoptant une approche d'apprentissage automatique en matière de qualité, Functionize permet aux entreprises de fournir plus rapidement des logiciels de meilleure qualité. Functionize est reconnu par Gartner sur sa liste de Cool Vendors en Agile et DevOps pour l'innovation et jouit de la confiance d'entreprises de premier plan, notamment Zillow, Hewlett Packard, Farmers Insurance, Honeywell et Logitech.

Site Web : functionize.com

