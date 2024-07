Free TTS est un convertisseur de synthèse vocale en ligne de premier ordre qui prend en charge presque toutes les langues. Il est conçu pour créer des fichiers audio de haute qualité avec des voix au son naturel, ce qui le rend adapté à divers projets. L'outil est gratuit et permet une utilisation commerciale. Le processus de conversion du texte en parole est rendu simple et rapide grâce au puissant moteur d'IA, alimenté par l'apprentissage automatique de Google et la capacité TTS. Cela garantit des performances efficaces et produit des résultats avec un son de haute qualité. Une caractéristique notable de Free TTS est sa prise en charge de SSML (Speech Synthesis Markup Language), qui permet aux utilisateurs de personnaliser l'audio en fournissant des détails sur les pauses, le formatage audio, les dates, les acronymes, et plus. Cette fonctionnalité offre de la flexibilité et améliore l'expérience audio globale. L'outil propose un large éventail de voix et de langues à consonance native, notamment l'anglais (États-Unis), l'afrikaans, l'arabe, le bengali, le bulgare et bien d'autres. Ces voix peuvent être utilisées à diverses fins, telles que l'ajout de voix off à des vidéos, la création de vidéos générées par l'IA ou des vidéos promotionnelles. Pour utiliser Free TTS, les utilisateurs doivent simplement copier et coller le texte qu'ils souhaitent convertir dans l'outil. Le fichier audio converti peut ensuite être téléchargé sous forme de fichier MP3. Aucune inscription n'est requise et les audios sont automatiquement supprimés dans les 24 heures pour maintenir la sécurité. En résumé, Free TTS est un convertisseur de synthèse vocale en ligne convivial et fiable qui offre des voix naturelles dans différentes langues. Son puissant moteur d'IA et sa prise en charge de SSML en font un outil précieux pour un large éventail d'applications.

Site Web : freetts.com

