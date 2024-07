FreeSubtitles.Ai est un outil d'IA qui génère gratuitement des sous-titres pour le contenu audio et vidéo. Il est disponible sur GitHub et offre plusieurs options, notamment la saisie automatique d'un lien de téléchargement, la sélection de la langue et du modèle pour différents niveaux de précision et la traduction dans différentes langues. L'outil permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers jusqu'à une taille maximale de 300 Mo et une durée d'une heure, tandis que les utilisateurs payants peuvent télécharger des fichiers jusqu'à 10 Go et une durée de 10 heures. Le nombre maximum de files d'attente est nul et quatre tâches actives sont en cours d'exécution. Les utilisateurs peuvent passer en tête de la file d’attente en optant pour des fonctionnalités payantes. L'outil propose 111 options de langue, y compris la détection automatique pour une efficacité optimale, et la possibilité de choisir entre neuf modèles de taille et de précision variables, des modèles plus grands offrant une plus grande précision mais prenant plus de temps. L'outil propose également des traductions dans différentes langues, ce qui le rend très polyvalent pour les utilisateurs ayant un public international. L'outil est gratuit pour une taille de fichier allant jusqu'à 300 Mo et une durée maximale d'une heure, tandis que les fonctionnalités payantes offrent une plus grande flexibilité. L'outil demande aux utilisateurs de sélectionner ou de déposer le fichier audio ou vidéo et de sélectionner les options nécessaires avant le début du processus de transcription. Dans l'ensemble, Transcribe File est un outil fiable qui génère des sous-titres avec précision, ce qui en fait une excellente option pour les créateurs de contenu disposant de ressources limitées.

Site Web : freesubtitles.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à FreeSubtitles.Ai. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.