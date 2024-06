La synthèse vocale gratuite est un outil de synthèse de synthèse vocale en ligne puissant et gratuit qui convertit le texte en voix humaine naturelle et fluide avec une variété de personnalisations. Il propose plus de 100 locuteurs parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir, prend en charge plusieurs langues et dialectes et peut même mélanger le chinois et l'anglais. Il est également flexible en termes de configuration des paramètres audio, permettant aux utilisateurs d'ajuster le débit de parole, la hauteur, l'articulation, les pauses, etc. Cet outil est largement utilisé dans la lecture de nouvelles, la navigation de voyage, le matériel intelligent et la diffusion de notifications, et peut même convertir le contenu texte en fichiers MP3 à télécharger et à enregistrer. En outre, il fournit une variété de voix de réseau neuronal dans 129 langues et variantes, ce qui permet d'atteindre facilement un public mondial. Il est pris en charge dans tous les principaux navigateurs, tels que Chrome, Firefox et Edge, ainsi que WeChat. Les utilisateurs mobiles peuvent essayer d'utiliser Chrome, Firefox et la nouvelle version d'Edge.

Site Web : text-to-speech.online

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Free text to speech. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.