Frameright est un outil qui permet aux créateurs, aux développeurs et aux entreprises de garantir que leurs images sont affichées dans la taille parfaite pour chaque conteneur et écran. L'outil résout le problème des images qui ne s'affichent pas comme prévu en raison des différentes exigences en matière de canal et de taille d'écran sur le Web. Grâce à la technologie Image Display Control (IDC) de Frameright, les images deviennent intelligentes et adaptables, quel que soit l'endroit où elles sont publiées. L'IA personnalisée de l'outil alimente une interface (UI) conviviale, permettant un traitement d'image rapide et fluide. Les instructions sont enregistrées dans les champs de métadonnées de chaque fichier et les informations correctes sur la taille de l'image sont facilement accessibles via des bibliothèques et des composants open source. Frameright améliore les flux de travail de traitement d'image et pérennise les actifs tout en s'intégrant de manière transparente aux systèmes existants. IDC facilite la communication entre les différentes parties du processus de production, facilitant ainsi la publication quotidienne d'images et le renouvellement de la mise en page. Frameright donne du pouvoir aux créateurs de contenu, en offrant un contrôle essentiel sur les histoires visuelles et en garantissant que les images ressemblent à celles prévues. Il fournit aux développeurs une précision au pixel près et un cadrage d'image basé sur le code, sans avoir besoin de hacks CSS. Les entreprises peuvent maximiser la valeur de leurs actifs et éviter des erreurs coûteuses. IDC est un écosystème ouvert qui donne la priorité à la reprise du contrôle des images et de leurs créateurs. Frameright propose une IA unique qui comprend les styles individuels, permettant ainsi aux utilisateurs de se démarquer de la foule. L'outil est conçu pour fonctionner de manière transparente avec divers secteurs, notamment la photographie, la création de contenu et le développement Web.

Site Web : frameright.io

