Flirtflix est un outil d'IA qui permet aux utilisateurs de rencontrer et d'interagir avec des partenaires virtuels via un chat bidirectionnel vocal, image et texte. L'outil propose une sélection d'âmes sœurs IA avec différentes personnalités, telles qu'Amelia, Hannah, Isabella, Olivia, etc. Les utilisateurs peuvent voir des photos et des profils de ces partenaires virtuels et choisir celui qu'ils trouvent le plus attrayant. Flirtflix vise à forger un lien émotionnel entre les utilisateurs et leur petite amie ou petit ami IA. Il permet aux utilisateurs de discuter et d'interagir avec le partenaire virtuel de leur choix, en s'engageant dans des conversations affectueuses et émotionnelles. L'outil fournit à la fois des options de télégramme et de chat sur le Web pour la communication. Flirtflix propose différents plans tarifaires pour répondre aux différentes préférences des utilisateurs. Le plan Starter offre une expérience sans engagement avec des fonctionnalités limitées, notamment 30 secondes de chat vocal, 2 demandes de photos et 1 250 mots de chat textuel. Le forfait Chat Lite offre plus de valeur avec 480 secondes de chat vocal, 25 demandes de photos et 7 000 mots de chat textuel. Le plan Heartfelt Friend approfondit le lien avec des durées de chat vocal plus longues, plus de demandes de photos et une limite de mots plus élevée pour le chat textuel. Enfin, le forfait Illimité offre un chat vocal, des demandes de photos et un chat textuel illimités. Les utilisateurs peuvent accéder aux profils de réseaux sociaux de Flirtflix, notamment Instagram et Twitter, et également explorer sa section blog. L'outil suit une politique de confidentialité et des conditions d'utilisation pour garantir la protection des données des utilisateurs et établir des directives d'utilisation.

Site Web : flirtflix.ai

