FilterPixel est un outil de sélection et d'édition de photos basé sur l'IA, disponible sur les plates-formes Windows et Mac. L'outil automatise le processus de tri des photos, d'identification des meilleures photos et de signalement des problèmes potentiels, réduisant ainsi le temps consacré à la sélection des photos. L'application est conçue pour répondre à différents genres de photographie, garantissant des résultats précis quel que soit le type de séance photo. Il prend en charge une gamme de formats, notamment RAW, DNG et JPG, et permet l'importation simultanée de plusieurs albums, ce qui améliore l'efficacité du flux de travail. FilterPixel utilise l'IA pour imiter le style d'édition de l'utilisateur, du recadrage au réglage de l'exposition, leur permettant ainsi de créer des profils d'édition personnalisés. Avec FilterPixel, les utilisateurs peuvent exporter leurs images modifiées vers différentes plates-formes, notamment Lightroom, Capture One et Photo Mechanic, dans une variété de formats. L'outil jouit de la confiance d'une communauté mondiale de photographes pour son efficacité à transformer leurs flux de travail et à améliorer leur productivité. Le logiciel garantit la confidentialité et ne partage pas les données des utilisateurs, garantissant ainsi la conformité au RGPD. Il propose une gamme de supports, notamment des blogs éducatifs et un service d'assistance dédié. L'IA se personnalise également pour apprendre le style et le genre de photographie de l'utilisateur, et gère différentes prises de vue différemment. Notamment, l'IA de FilterPixel catégorise les photos similaires et sélectionne la meilleure, garantissant qu'aucune photo souhaitée n'est manquée.

Site Web : filterpixel.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à FilterPixel. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.