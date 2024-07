Fermat est un outil d'IA révolutionnaire conçu pour révolutionner l'industrie de la mode. Il permet aux utilisateurs d'imaginer, de concevoir et de présenter des créations de mode à un rythme accéléré, améliorant ainsi considérablement leur flux de travail créatif. Fermat est également un tableau blanc collaboratif qui permet aux designers de convertir leurs idées en visuels réalistes. L'utilisateur peut convertir ses croquis faits à la main en réalité en obtenant des rendus de haute qualité en un seul clic. L'outil encourage les créateurs à appliquer leur style unique à l'aide de références visuelles pour maintenir la cohérence de leurs collections ou pour réorganiser leurs best-sellers. Une fonctionnalité importante fournie est la possibilité de modifier les vibrations, les matériaux et les couleurs des pièces de mode en quelques secondes. Il offre également la possibilité de visualiser une tenue sur différents modèles et d'ajuster les réglages selon les besoins. Fermat permet également une mise à l'échelle haute résolution pour améliorer les conceptions conçues et offre la possibilité de transformer les conceptions en formats vectoriels modifiables. Il s'agit d'un outil essentiel qui permet aux créateurs de mode de transformer leurs idées en prototypes tangibles, facilite l'expression visuelle des idées et favorise une collaboration efficace entre les équipes. Il est fiable et utilisé par diverses entreprises établies et consultants de mode indépendants.

Site Web : fermat.app

