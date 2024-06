ExtendMusic.AI est un outil d'IA qui permet aux créateurs de musique d'améliorer et d'étendre leurs compositions originales en générant une musique fraîche et inspirante. L'utilisateur télécharge d'abord sa musique unique au format .wav ou .mp3, puis la technologie d'IA utilise des algorithmes de pointe pour créer de nouvelles pistes audio qui complètent et enrichissent la pièce originale. L'outil a été créé par Mark Doppler et propose un système basé sur les crédits, le nombre de crédits requis par téléchargement dépendant de la longueur du fichier. La technologie d'IA générative d'ExtendMusic.AI peut prendre jusqu'à soixante secondes pour créer de nouvelles pistes audio, des temps plus longs coûtant des crédits supplémentaires. ExtendMusic.AI est idéal pour les créateurs de musique cherchant à amplifier leur son avec des morceaux nouveaux, innovants et personnalisés. L'outil peut être utile pour créer des arrangements pour des musiques de films, des bandes sonores de jeux vidéo et des publicités. Dans l'ensemble, ExtendMusic.AI offre une solution innovante pour les créateurs de musique cherchant à améliorer et à étendre leurs pistes audio originales avec le contenu généré. L'outil fournit une interface facile à utiliser et simple à naviguer. Il propose un système basé sur le crédit, convivial et abordable, le rendant accessible à un large éventail d'utilisateurs.

Site Web : extendmusic.ai

