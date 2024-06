Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

ExtendImage AI est un outil qui utilise l'intelligence artificielle (IA) générative pour étendre les images. Cet outil permet aux utilisateurs d'appliquer diverses techniques d'IA à leurs images, telles que l'ajout de nouveaux éléments, la fusion de styles et la création de palettes de couleurs. Il est conçu pour être convivial et facile à utiliser, avec quelques étapes simples pour démarrer. Les utilisateurs peuvent télécharger leur image et sélectionner la technique d'IA souhaitée, comme ajouter un premier plan ou un arrière-plan, mélanger deux images ou créer une palette de couleurs. L'outil offre également une gamme de fonctionnalités avancées, telles que le réglage de l'intensité de l'effet IA et l'édition de l'image de sortie. ExtendImageAI peut être utilisé pour créer des images nouvelles et uniques, ainsi que pour étendre des images existantes. C'est un excellent outil pour les graphistes, les artistes numériques et toute autre personne cherchant à créer des visuels intéressants.

Site Web : extendimage.ai

