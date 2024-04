everviz est un outil de visualisation en ligne qui vous aide à créer des graphiques et des cartes interactifs. Intégrez vos visualisations interactives sur votre site Web, votre blog ou votre intranet - exportez-les sous forme d'images ou de PDF. Nous pensons que raconter des histoires avec de belles visualisations interactives rend le message plus facile à comprendre et plus engageant. Notre mission est de permettre à chacun de créer et de publier facilement des visualisations époustouflantes pour raconter des histoires captivantes. Saisissez les données directement, déposez un fichier CSV dans l'éditeur, copiez-collez depuis Excel ou connectez-vous aux données en direct via notre intégration Google Sheet. Notre éditeur intuitif vous permet de choisir le type de graphique, de modifier le texte, les polices et les couleurs pour faire ressortir vos données.

Site Web : everviz.com

