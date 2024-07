eMastered est un outil de mastering audio en ligne développé par des ingénieurs lauréats d'un Grammy et alimenté par l'IA. Il vise à fournir des capacités de mastering audio rapides, faciles à utiliser et de haute qualité pour les musiciens et les créateurs de musique. L'outil analyse les pistes audio téléchargées par les utilisateurs et applique des processus de studio professionnels tels que l'égalisation, la compression et la saturation pour améliorer la qualité sonore. L'une des fonctionnalités clés est la possibilité de comparer l'audio masterisé au fichier original, permettant aux utilisateurs de prévisualiser et téléchargez la version améliorée au format WAV ou MP3. Avec un plan d'abonnement, les utilisateurs peuvent télécharger un nombre illimité de masters par mois. eMastered utilise l'apprentissage automatique pour améliorer ses capacités de mastering avec chaque chanson qu'il traite. Son moteur d'IA crée des masters personnalisés adaptés aux caractéristiques uniques de chaque chanson, quel que soit le genre ou le style, offrant des résultats professionnels à une fraction du coût du mastering traditionnel en studio. L'outil offre également une option de mastering avancée, offrant aux utilisateurs un contrôle supplémentaire sur leur son. Les paramètres tels que la compression, l'égalisation, la largeur stéréo et le volume peuvent être ajustés manuellement, permettant aux utilisateurs d'obtenir leur son préféré et d'enregistrer les préréglages. eMastered dispose également d'une capacité de mastering de référence alimentée par l'IA, où les utilisateurs peuvent télécharger un fichier de référence et laisser l'outil analyser son identité sonore et appliquer cet apprentissage à leurs propres morceaux. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à se rapprocher du son de leur musique préférée. Dans l'ensemble, eMastered offre une solution rapide, simple et abordable aux musiciens et aux créateurs de musique pour obtenir des résultats de mastering audio de niveau professionnel sans avoir besoin de tarifs de studio coûteux ou de connaissances approfondies en mastering. ou de l'expérience.

Site Web : emastered.com

